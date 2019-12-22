В Перми эвакуировали торговый центр «Шоколад»
Днем в воскресенье, 22 декабря, в пермском торговом центре «Шоколад» (ул. Героев Хасана, 105) прошла эвакуация. Причиной стал тот факт, что в здании сработала система оповещения.
На улицу были выведены все посетители и сотрудники торгового центра. На место приехали пожарные подразделения.
- Специалисты провели в здании осмотр, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Оказалось, что тревога ложная, ничего опасного обнаружено не было. Сейчас торговый центр работает в прежнем режиме. По факту срабатывания сигнализации проводится проверка.
Ранее мы писали о том, что пермяков возмутили фотографии, на которых инвалид-колясочник ползет на руках по лестнице в одном из торговых центров города. Пандус в здании есть, но он слишком широкий и не подходит для коляски.
ИСТОЧНИК KP.RU