2019-12-19T15:56:29+03:00
Общество

"Пандус не подходит". Пермяков возмутили фотографии, где инвалид ползет по лестнице в ТЦ на руках

Горожане жалуются, что такие пандусы встречаются по городу часто
Алиса СОКОЛОВА
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Фото из группы "Народный комиссар" "ВКонтакте"Фото из группы "Народный комиссар" "ВКонтакте"
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Пермяки возмущаются ситуацией в одном из торговых центров города. В группе "Народный комиссар" появились фотографии инвалида-колясочника. На кадрах видно, как он ползет на руках по лестнице в торговый центр, оставив коляску внизу.

Также есть снимки пандуса. Видно, что он слишком широкий и не подходит для того, чтобы подниматься по нем на коляске.

- И таких мест полно, пандусы делают такие, что колеса не влазят, - возмущаются пермяки. - Либо делают крутую горку. А вообще лучше бы помогли человеку подняться, а не снимали бы это на телефон.

- Больше поражает бесчеловечность, равнодушие окружающих: неужели никто не мог помочь подняться? - пишут пользователи сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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