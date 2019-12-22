В Перми ограбили продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-22T11:34:00+03:00

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в один из вечеров неизвестный мужчина зашел в магазин, расположенный на улице Уральская в Мотовилихинском районе Перми. Предварительно установлено, что он начал угрожать продавцу предметом, похожим на пистолет, и открыто похитил продукты питания.

В отделе полиции Мотовилихинского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Под следствием оказался 33-летний мужчина.

В результате оперативных действий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбое. Это житель Перми, который нигде не работает и ранее был судим. У него изъяли светошумовой пистолет.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

Ранее мы писали о том, что в Соликамске мужчина надругался над двумя детьми – 13-летней девочкой и 15-летним подростком. Обвиняемого заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU