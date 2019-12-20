2019-12-20T12:50:45+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина надругался над подростком

Ранее он был судим за убийство
Лилия Абибулаева
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Обвиняемого заключили под стражуОбвиняемого заключили под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Соликамске предъявлено обвинение местному жителю. Мужчина подозревается в растлении 13-летней девочки и насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летнего подростка.

Следователи выяснили, что летом 2019 года мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки, а в октябре этого же года надругался над 15-летним подростком.

Обвиняемого заключили под стражу. В ходе расследования стало известно, что мужчина был ранее судим за убийство.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье парень изнасиловал знакомую школьницу после вечеринки. Молодые люди были на вечеринке, где в компании общих друзей выпивали спиртные напитки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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