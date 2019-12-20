В Прикамье мужчина надругался над подростком
В Соликамске предъявлено обвинение местному жителю. Мужчина подозревается в растлении 13-летней девочки и насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летнего подростка.
Следователи выяснили, что летом 2019 года мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки, а в октябре этого же года надругался над 15-летним подростком.
Обвиняемого заключили под стражу. В ходе расследования стало известно, что мужчина был ранее судим за убийство.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье парень изнасиловал знакомую школьницу после вечеринки. Молодые люди были на вечеринке, где в компании общих друзей выпивали спиртные напитки.
ИСТОЧНИК KP.RU