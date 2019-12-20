Краевая прокуратура нашла нарушения на пешеходном переходе железной дороги

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-20T14:03:39+03:00

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В Перми прокуратура выявила нарушения на пешеходном переходе на 1436 км железной дороге. Издание «Business Class» сообщает о том, что на плохое состояние пешеходного перехода пожаловался местный житель. Мужчина рассказал, что на переходе наледь и скаты.

Прокурорская проверка подтвердила наличие нарушений и начальнику пермской дистанции внесли представление.

После этого пешеходный переход очистили и привели в порядок.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми рядом с КамГЭС открыли новый железнодорожный переход. Новый пешеходный переход в микрорайоне Левшино оснащен современной световой подсветкой и звуковой сигнализацией. О приближении поезда предупреждают с помощью звукового сопровождения.

ИСТОЧНИК KP.RU