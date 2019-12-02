В Перми рядом с КамГЭС открыли новый железнодорожный переход
Переход оборудован современной световой подсветкой и звуковой сигнализацией
О приближении поезда предупреждает специальное звуковое сопровождениеФото: Василий Вахрин
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В Орджоникидзевском районе Перми построили новый переход через железнодорожные пути. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что место нового перехода согласовано с администрацией района.
Новый пешеходный переход в микрорайоне Левшино оснащен современной световой подсветкой и звуковой сигнализацией. О приближении поезда предупреждают с помощью звукового сопровождения.
Также переход оборудован специальными предупреждающими плакатами.
По информации издания, в ближайшее время будут оборудованы еще 3 наиболее опасных места перехода рельсов.
ИСТОЧНИК KP.RU