2019-12-02T14:38:04+03:00
Общество

В Перми рядом с КамГЭС открыли новый железнодорожный переход

Переход оборудован современной световой подсветкой и звуковой сигнализацией
Лилия Абибулаева
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О приближении поезда предупреждает специальное звуковое сопровождениеО приближении поезда предупреждает специальное звуковое сопровождениеФото: Василий Вахрин
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В Орджоникидзевском районе Перми построили новый переход через железнодорожные пути. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что место нового перехода согласовано с администрацией района.

Новый пешеходный переход в микрорайоне Левшино оснащен современной световой подсветкой и звуковой сигнализацией. О приближении поезда предупреждают с помощью звукового сопровождения.

Также переход оборудован специальными предупреждающими плакатами.

По информации издания, в ближайшее время будут оборудованы еще 3 наиболее опасных места перехода рельсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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