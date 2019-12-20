В Прикамье парень изнасиловал знакомую школьницу после вечеринки

СЕГОДНЯ 06:26 2019-12-20T06:26:04+03:00

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение Фото: Василий Вахрин

Молодой человек уже был судим

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В Пермском крае арестовали 24-летнего местного жителя за изнасилование несовершеннолетней. Парень напал на свою знакомую. 16-летняя школьница обратилась в полицию.

Следователи выяснили, что молодые люди были на вечеринке, где в компании общих друзей выпивали спиртные напитки. 16-летняя девочка уже собиралась уходить, но подозреваемый догнал ее и изнасиловал.

Молодого человека быстро задержали. Оказалось, что это не первое преступление в его жизни. До этого он был судим за кражу и применение насилия в отношении представителя власти.

Парня арестовали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 19-летний парень надругался на ребенком. Малышка не понимала, что происходит и не могла оказать сопротивление

ИСТОЧНИК KP.RU