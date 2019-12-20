В выходные в Перми откроют движение по Революции

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-20T12:22:25+03:00

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В субботу, 21 декабря, откроют движение на участке улицы Революции от Куйбышева до Комсомольского проспекта. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Самойлов.

Работы по переустройству теплотрассы, сетей газоснабжения, дождевой и бытовой канализации на участке полностью завершены. Движение будет, как и раньше, односторонним.

Дорогу решили открыть в субботу, чтобы автомобилисты успели привыкнуть к изменениям движения. В следующем году реконструкция революции продолжится. Подрядчик приступит к монтажу трамвайных путей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми изменится режим работы светофоров. Чтобы разгрузить немного пермские дороги в последние дни старого года, когда все в поисках подарков, власти города решили изменить режим работы светофоров в центре Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU