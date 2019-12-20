2019-12-20T12:10:36+03:00
Общество

В центре Перми изменится режим работы светофоров

Появится дополнительная «отсечка» для поворота налево
Лилия Абибулаева
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Изменения вступят в силу 21 декабря.Изменения вступят в силу 21 декабря.Фото: Василий Вахрин
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Чтобы разгрузить немного пермские дороги в последние дни старого года, когда все в поисках подарков, власти города решили изменить режим работы светофоров в центре Перми.

Так, у светофоров на улице Ленина появится специальная «отсечка» для поворота налево.

- В режим работы светофорных объектов будет введена дополнительная фаза для совершения разрешенных левых поворотов, так называемая «отсечка», при котором транспортному потоку по улице Ленина с одного из направлений красный запрещающий сигнал светофора будет загораться ранее, - сообщили в администрации.

Ее установят на перекрестках Ленина с Борчанинова и Крисанова.

Власти уверены, что нововведения помогут сделать движение более безопасным и удобным для автомобилистов. Изменения вступят в силу 21 декабря.

В мэрии отмечают, что подобные изменения уже были введены на Ленина и улицы Плеханова, улицы Мира и улицы Советской Армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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