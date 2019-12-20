2019-12-20T09:17:24+03:00
Общество

В Перми здание «Детского мира» выставили на продажу

Его хотят продать за 300 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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Продать здание собственники решили после сноса НТО на КуйбышеваПродать здание собственники решили после сноса НТО на КуйбышеваФото: Иван МАКЕЕВ
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В Перми на улице Куйбышева продают здание, где в советское время располагался «Детский мир». Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что владельцы назначили цену в 300 тысяч рублей.

Продать здание собственники решили после сноса НТО на Куйбышева. Владельцы настаивали на том, что киоски зарегистрированы как объект капитального строительства, но инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края требовала признать их самовольными постройками.

Киоски убрали, а трехэтажное здание площадью 3,7 тысяч кв. метров продают.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на продажу выставили Дом престарелых. Дом престарелых продают как готовый бизнес. Здание находится на улице Самаркандской. Общая площадь строения около 660 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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