В Перми на продажу выставили Дом престарелых

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-22T13:28:37+03:00

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В Свердловском районе Перми продают Дом престарелых. Издание «Business Class» сообщает о том, что пансионат выставили на продажу на сайте «Авито».

Дом престарелых продают как готовый бизнес. Здание находится на улице Самаркандской. Общая площадь строения около 660 квадратных метров. Организация имеет все необходимые для законной работы документ: медицинскую лицензию, документы согласования по переводе помещения в нежилое.

Собственник просит за готовый бизнес 25 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми продают крокодила Гену. Продавец Сергей сообщил «Комсомолке», что крокодила зовут Гена и ему около 5 лет. Он купил его у частника 3 года назад в Пермском крае. Тогда Гена была еще маленьким – чуть более 20 сантиметров. Но сейчас крокодила приходится продавать. Причин несколько, и основная из них – нет места его содержать

ИСТОЧНИК KP.RU