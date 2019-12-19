Девочка не понимала, что происходит. В Прикамье мужчина надругался на ребенком
В Пермском крае признали виновным 19-летнего жителя Чернушинского района за насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование.
Следователи выяснили, что в июне 2019 года парень надругался над девочкой. Малышка не понимала, что происходит и не могла оказать сопротивление. Молодой человек совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и пытался изнасиловать ребенка.
19-летнего жителя Прикамья признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы и 1 году и 3 месяцам ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU