Девочка не понимала, что происходит. В Прикамье мужчина надругался на ребенком

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-19T14:22:47+03:00

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В Пермском крае признали виновным 19-летнего жителя Чернушинского района за насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование.

Следователи выяснили, что в июне 2019 года парень надругался над девочкой. Малышка не понимала, что происходит и не могла оказать сопротивление. Молодой человек совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и пытался изнасиловать ребенка.

19-летнего жителя Прикамья признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы и 1 году и 3 месяцам ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU