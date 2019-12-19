Краеведческий музей и оперный театр в Перми будет проектировать одна компания

СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-19T18:05:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Заключен контракт на проектирование краеведческого музея. Он разместится в центральном корпусе завода Шпагина, который будет отреставрирован и приспособлен для современного использования.

- Подрядчиком стала компания из Санкт-Петербурга - «ГК Строй-Эксперт», - рассказали в министерстве строительства Пермского края. - Эта же компания занимается проектированием нового здания театра оперы и балета им. Чайковского в Разгуляе.

Проект музея должен быть готов и согласован в начале 2021 года.

Напомним, на территории завода Шпагина к 300-летию Перми планируется разместить культурный кластер, в который войдут художественная галерея, краеведческий музей, музей современного искусства. Также на территории завода появится летний кинотеатр и детская палеонтологическая зона. В здании бывшего заводского управления разместится театр «У Моста».

ИСТОЧНИК KP.RU