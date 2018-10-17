2018-10-17T15:53:14+03:00
Общество

Музей современного искусства, художественная галерея и краеведческий музей переедут на завод Шпагина

Архитекторы показали, как это будет выглядеть. Обсудим?
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото с выставки "Моя Пермь - мое будущее".Фото с выставки "Моя Пермь - мое будущее".
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Что будет на месте завода Шпагина? Напомним, в ноябре 2017 года правительство Пермского края выкупило здания и производственную площадку завода, чтобы разместить там несколько объектов культуры, в том числе Пермскую художественную галерею. Завод должен окончательно освободить территорию к январю 2019 года. Тем временем руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан представил концепцию развития этой площадки.

Так, по мнению архитекторов, может выглядеть будущий культурный кластер.

Так, по мнению архитекторов, может выглядеть будущий культурный кластер.

Музеи в заводских корпусах

Архитектор предложил максимально сохранить существующие исторические здания (завод был основан в 1878 году). В помещении цеха №5, где летом проходили концерты оркестра Теодора Курентзиса, планируется разместить экспозиции краеведческого музея. В здание, расположенное за Петропавловским собором, переедет Музей современного искусства PERMM. А три небольших корпуса, находящиеся вдоль железной дороги, будут объединены в единое здание, которое будет передано под художественную галерею.

- Мы предложили три разных варианта здания галереи, - рассказал Сергей Чобан. – Но общая идея одна. Северный фасад, выходящий на Каму, должен быть панорамным. Вдоль него – широкий проход, из которого можно пройти в залы экспозиций.

Панорамные окна галереи выходят на Каму.

Панорамные окна галереи выходят на Каму.

Первый этаж здания планируется отдать под временные выставки. Это страховка на случай вероятного затопления. Если помните, когда планировалось перенести галерею на Речной вокзал, одним из главных аргументов «против» было нахождение здания в зоне возможного подтопления.

Основная экспозиция галереи разместится на втором и третьем этажах. А для деревянных богов предназначено самое высокое помещение, по словам Сергея Чобана, напоминающее церковное.

Для пермских богов в проекте предусмотрено высокое помещение

Для пермских богов в проекте предусмотрено высокое помещение

Выход из галереи будет вести в музейный дворик, где можно будет сесть и отдохнуть или перекусить в кафе.

Кроме самой заводской территории Сергей Чобан представил также свое видение и соседних кварталов. К примеру, по его концепции, новое здание оперного театра должно находиться за памятником Татищеву. А его цокольный этаж будет представлять собой сквозной пешеходный проход, через который можно как войти в фойе театра, так и пройти в сторону музеев и Камы.

Первогород у Егошихи

Во время презентации пермский архитектор Виктор Воженников рассказал также о проекте «Первогород» - создании историко-культурного комплекса на территории Егошихинского медеплавильного завода, с которого началась Пермь. Первогород примыкает к заводу Шпагина, поэтому эти проекты рассматривали в комплексе.

- Археологи во время раскопок обнаружили фундаменты медеплавильных печей Егошихинского завода, которые были сделаны из лиственницы, - рассказал Виктор Воженников. – На этих фундаментах можно воссоздать эти печи, а также заводскую плотину и пруд.

В Первогороде хотят восстановить заводской пруд и плотину.

В Первогороде хотят восстановить заводской пруд и плотину.

На месте частной застройки в Разгуляе планируется создать «Город мастеров». Это несколько кварталов деревянных и кирпичных домов начала прошлого века, где расположатся ремесленные мастерские, кафе и магазинчики. А в здании трамвайного депо может появиться фермерский рынок.

Все эти преобразования планируется произвести к 300-летию Перми - к 2023 году.

Финансовый вопрос

Возникает вопрос: а сколько все это будет стоить? В адресной инвестиционной программе Пермского края на проектно-изыскательские работы на территории завода Шпагина заложено около 38 миллионов рублей, а на само строительство - 1,4 миллиарда. Напомним, что на приобретение завода краевыми властями было потрачено 445 миллионов рублей.

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