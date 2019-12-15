"Была только стычка с охраной". Макс Корж прокомментировал концерт в Перми, где фанаты зажгли фаеры

СЕГОДНЯ 20:16 2019-12-15T20:16:08+03:00

По его словам, пожара в "Молоте" не было

Изменить размер текста: A A

- Пермь! Горячий концерт, который пришлось тушить в буквальном смысле этого слова! - написал в своем Instagram популярный певец Макс Корж.

Напомним, 13 декабря он дал концерт в УДС "Молот" в Перми. Фанаты зажгли десятки фаеров, которые пришлось тушить пожарным. Как сообщили очевидцы, нарушителей пытались задержать, но те убежали.

- То, что там был реальный пожар и что пожарных били - это неправда, - написал Макс Корж. - Была стычка только с охраной. Пожарные молодцы, потушили файера и тем самым подстраховали танцпол, освежили молодежь. Концерт незабываемый, но, к сожалению, есть и неприятности. Автобус с нашими ребятами из Екатеринбурга перевернулся. Водитель уснул.

Также Макс Корж добавил, что "переживает за каждый косяк". И пожарные, и медики есть на каждом концерте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Было страшно". На выступлении Макса Коржа в Перми пожарные тушили фаеры, которые зажгли фанаты. По словам очевидцев, нарушителей пытались поймать, но не успели [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU