"Была только стычка с охраной". Макс Корж прокомментировал концерт в Перми, где фанаты зажгли фаеры
- Пермь! Горячий концерт, который пришлось тушить в буквальном смысле этого слова! - написал в своем Instagram популярный певец Макс Корж.
Напомним, 13 декабря он дал концерт в УДС "Молот" в Перми. Фанаты зажгли десятки фаеров, которые пришлось тушить пожарным. Как сообщили очевидцы, нарушителей пытались задержать, но те убежали.
- То, что там был реальный пожар и что пожарных били - это неправда, - написал Макс Корж. - Была стычка только с охраной. Пожарные молодцы, потушили файера и тем самым подстраховали танцпол, освежили молодежь. Концерт незабываемый, но, к сожалению, есть и неприятности. Автобус с нашими ребятами из Екатеринбурга перевернулся. Водитель уснул.
Также Макс Корж добавил, что "переживает за каждый косяк". И пожарные, и медики есть на каждом концерте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"Было страшно". На выступлении Макса Коржа в Перми пожарные тушили фаеры, которые зажгли фанаты. По словам очевидцев, нарушителей пытались поймать, но не успели [видео] (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU