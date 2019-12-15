2019-12-15T20:16:08+03:00
Общество

"Была только стычка с охраной". Макс Корж прокомментировал концерт в Перми, где фанаты зажгли фаеры

По его словам, пожара в "Молоте" не было
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео из группы @maxkorzhfanpageСкриншот с видео из группы @maxkorzhfanpage
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- Пермь! Горячий концерт, который пришлось тушить в буквальном смысле этого слова! - написал в своем Instagram популярный певец Макс Корж.

Напомним, 13 декабря он дал концерт в УДС "Молот" в Перми. Фанаты зажгли десятки фаеров, которые пришлось тушить пожарным. Как сообщили очевидцы, нарушителей пытались задержать, но те убежали.

- То, что там был реальный пожар и что пожарных били - это неправда, - написал Макс Корж. - Была стычка только с охраной. Пожарные молодцы, потушили файера и тем самым подстраховали танцпол, освежили молодежь. Концерт незабываемый, но, к сожалению, есть и неприятности. Автобус с нашими ребятами из Екатеринбурга перевернулся. Водитель уснул.

Также Макс Корж добавил, что "переживает за каждый косяк". И пожарные, и медики есть на каждом концерте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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