2019-12-15T10:50:03+03:00
Общество

"Концерт - огонь в прямом смысле". На выступлении Макса Коржа в Перми пожарные тушили фаеры, которые зажгли фанаты

По словам очевидцев, нарушителей пытались поймать, но не успели [видео]
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео из группы @maxkorzhfanpageСкриншот с видео из группы @maxkorzhfanpage
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- Это было незабываемо, - пишут в соцсетях фанаты. - Огонь в прямом смысле!

13 декабря в УДС "Молот" прошел концерт известного певца Макса Коржа. Ближе к окончанию концерта фанаты прямо в центре танцпола зажгли десятки фаеров. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, что поклонники певца образовали огненный круг, держа в руках фаеры. Вокруг них столпились другие зрители и снимали происходящее на телефон. Сам Макс Корж в это время продолжал петь.

- Пожарные небольшими группами пробирались до этих фанатов и тушили фаеры, которые некоторые бросали прямо на пол, - рассказывают очевидцы. - Было немного страшно, но со стороны красиво. Тех, кто зажигал фаеры, пытались поймать. Но ребята убежали.

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Концерт Макса Коржа в Перми. Видео из группы @maxkorzhfanpage
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Но не всем понравилось шоу, устроенное зрителями.

- Молодежь чуть пожар не устроила, а певец продолжал выступление, хоть бы успокоил их, - считают некоторые посетители концерта.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что все материалы по произошедшему на концерте передали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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