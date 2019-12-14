В Перми закончились поиски 11-летнего школьника, пропавшего сутки назад

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-14T12:33:14+03:00

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- Найден! Жив! Всем большое спасибо за помощь! - сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой, занимавшиеся поиском пропавшего в Перми 11-летнего школьника. Мальчик, напомним, ушел из дома ровно сутки назад, днем 13 декабря.

С утра ребенок сходил в школу, вернулся, оставил свои вещи, переоделся и около 15.00 вышел на улицу. Сотового телефона с ним не было. Когда вечером сын не вернулся домой, мама сходила в полицию и написала заявление. Всю ночь шли поиски пропавшего мальчика. Его искали полиция, сотрудники СКР и волонтеры. Утром к розыскам присоединились неравнодушные пермяки.

В итоге пропавший мальчик был найден живым и здоровым. С ним ничего противоправного не произошло. Сейчас место, где находился ребенок целые сутки и причину его исчезновения выясняет полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU