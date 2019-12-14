«Помогите найти сына!». В Перми при странных обстоятельствах пропал 11-летний школьник

В Перми идут поиски 11-летнего школьника Елисея Тонкова. Ребенок пропал почти сутки назад, в пятницу, 13 декабря.

- Он вернулся после школы домой, оставил все свои вещи: рюкзак, форму, и около 15.00 ушел из дома по улице Белинского, 40, где жил с родителями, и обратно не вернулся, - рассказали «КП»- Пермь» в поисковом отряде им. Ирины Бухановой. – Вечером мама написала заявление в полицию. До этого случая ребенок из дома никогда не уходил.

Всю ночь 14 декабря в Перми шли розыски пропавшего ребенка. Работали полиция, сотрудники следственного комитета и волонтеры. Продолжились поиски и утром.

- Мальчика ищем не только в районе дома, где он живет, но и по всему городу, а для этого нам нужны волонтеры, - говорит координатор поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксюша Макарова. – Кто готов принять участие в поисках, может звонить на мой сотовый телефон 8-902-630-80-82.

Тонков Елисей Андреевич, 11 лет

Приметы: на вид 10-11 лет, рост 160 см., среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет: серая трикотажная шапка с надписью, синяя куртка, черные утепленные штаны, коричневые зимние ботинки