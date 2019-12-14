2019-12-14T10:31:18+03:00
Общество

Из Перми в Уфу будут летать прямые авиарейсы

Перелеты с 6 марта 2020 года будет выполнять авиакомпания Utair
Алена ОВЧИННИКОВА
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Из Перми в столицу Башкортостана можно будет добраться за 50 минут.Из Перми в столицу Башкортостана можно будет добраться за 50 минут.Фото: Василий Вахрин
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С 6 марта следующего года пермяки смогут без пересадок летать в Уфу. Прямые авиарейсы будет выполнять авиакомпания Utair.

- Полеты будут выполняться один раз в неделю по пятницам на воздушном судне ATR-72, - сообщила пресс-служба международного аэропорта «Уфа». - Отправление из Уфы в 14.45 по местному времени, длительность полета составит 50 минут.

О стоимости перелета и расписании обратного пути из Перми в Уфу пока ничего не сообщается. Максимальная вместимость воздушного лайнера, который свяжет два города – 70 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что из перми до Екатеринбурга можно будет добраться за пять часов на скоростном электропоезде Ласточка. Он будет состоять из пяти вагонов: один вагон бизнес-класса, два вагона туристического класса и два стандартных вагона. Стоимость билетов в одну сторону будет составлять от 660 до 1045 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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