«Ласточку» от Перми до Екатеринбурга запустят уже в декабре

СЕГОДНЯ 20:09 2019-10-17T20:14:40+03:00

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Скоростной электропоезд «Ласточка» по маршруту Пермь-Екатеринбург начнет ходить уже в декабре. Об этом на Пермском инженерно-промышленном форуме сообщил заместитель начальника Свердловской железной дороги Артем Панов. Скоростная электричка будет останавливаться в Кунгуре, Шамарах и Первоуральске. Время в пути составит пять часов.

Как рассказали в министерстве транспорта Пермского края, «Ласточки» будут состоять из пять вагонов: один вагон бизнес-класса, два вагона туристического класса и два стандартных вагона. Стоимость билетов в одну сторону в зависимости от класса вагона будет варьироваться от 660 до 1045 рублей.

Напомним, сейчас «Ласточки» ходят до Кишерти и Верещагино. Планируется также открытие двух новых маршрутов - в Краснокамск и Чусовой. Маршрут Пермь - Краснокамск может появиться уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU