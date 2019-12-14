2019-12-14T08:24:13+03:00
Происшествия

«Что? Ребенок с шокером?». В соцсетях обсуждают школьницу из Прикамья, которая током убила собаку

Очевидцы готовы написать заявление в полицию
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: группа Вконтакте "Подслушано Кизел".Фото: группа Вконтакте "Подслушано Кизел".
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«Даже слов нет на таких детей и «родителей», «Говорят, ей для самообороны ей шокер дали», «Можно тогда ружье дать или пару гранат в портфель», - пишут подписчики группы ВКонтакте «Подслушано Кизел».

Здесь был размещен пост о том, что накануне, 13 декабря, девочка 10-11 лет возле школы убила электрошокером собаку.

- Бедное животное билось в жутких конвульсиях, - написал автор поста. – Это была собака, которую знал весь школьный двор, она не представляла совершенно никакой опасности окружающим, ее знали все дети как дружелюбную собаку, ее подкармливал ни один человек!

- Собака может до этого случая уже кидалась на девочку, а в памяти у ребенка осталось что эта собака может кинуться, - защищает девочку другой пользователь.

- Сегодня собака, а завтра одноклассники, она, кстати, уже грозилась им! – обсуждают произошедшее жители Кизела.

- Насколько мне известно, ее воспитывает дядя, мамы у нее нет, - написала еще одна женщина.

- В любом случае заявление в полицию о «подвиге» дать ребенку электрошокер в школу, будет написано, а также за жестокое обращение с животными! – говорит автор поста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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