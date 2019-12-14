2019-12-14T14:48:43+03:00
Происшествия

«Час билась в конвульсиях». Очевидцы утверждают в соцсетях, что школьница из Прикамья убила собаку электрошокером

ЧП произошло во дворе школы на глазах у младшеклассников
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Фото: скрин с видео в группе ВК "Подслушано Александровск".Фото: скрин с видео в группе ВК "Подслушано Александровск".
Изменить размер текста:

- Дура! Она ее шокером ударила! – объясняют взрослой женщине школьники лет 9-10.

Кадры с места ЧП в поселке Всеволодо-Вильва опубликовали в группе ВКонтакте «Подслушано Александровск». Видео было снято 13 декабря возле поселковой школы. Его автор – местная жительница. Вместе с ребятами, идущими из школы, она подошла к лежащей на снегу собаке. Рядом с умирающим животным стояли две девочки лет 10, одна из школьниц несколько минут назад решила попробовать, как разряд электрошокера подействует на собаку.

- Все умирает собака, - с болью в голосе говорит женщина, а потом пытается вразумить младшеклассниц. - Девочки, шокер рассчитан на взрослого человека, у собаки вес меньше! Это же жесткое отношение с животными! Это административный штраф на родителей либо уголовная ответственность!

На втором видео записано, как лежащая на снегу собака бьется в конвульсиях, а изо рта у нее идет пена. Детей к этому моменту рядом, к счастью, не было.

- Это уже 10-15 минут происходит. Собака уже не придет в себя. Она умирает, - объясняет оператор.

На третьем видео снято, как к телу умершей собаки прибежали две местные дворняги. Они обнюхивают подругу и толкают ее носом, мол, вставай, хватит лежать, пойдем с нами.

Вместе с видеороликами автор опубликовал и гневное обращение к родителям девочки, которые положили ей электрошокер в портфель:

- Вы сами воспитываете из своего ребенка тирана! Сегодня собака, а завтра одноклассники, кстати, она уже грозилась и им! Собака, которую знал весь школьный двор, не представляла совершенно никакой опасности окружающим, ее знали все дети как дружелюбную собаку, ее подкармливал ни один человек! Не удивляйтесь если в вашей старости, ваш же ребенок шибанет вас тем же шокером! Заявление в полицию о вашем «подвиге» дать ребенку электрошокер в школу, будет написано, а также за жестокое обращение с животными!

История со школьницей с электрошокером в руках быстро разошлась по соцсетям. Мнения, которые высказывают пользователи о случившемся, абсолютно противоположны.

Немало тех, кто уверен, что девочка все сделала правильно и электрошокер - это единственный способ защитить себя от безнадзорных собак, которые за последние месяцы в Пермском крае не раз нападали на людей: «Рано осуждать девочку. Мы не знаем поведение собаки. А во всем произошедшем следует винить администрацию, отвечающую за отлов собак», «Самое интересное, когда собака кидается на детей, все зоозащитники стоят в стороне и не один не может помочь. Я сам неоднократно был свидетелем таких ситуаций», «Это какой мощности у нее электрошокер? Сама хожу с шокером, приходилось отбиваться от стаи собак, ни одна собака не умерла».

Остальные же пользователи с гневными комментариями обрушились на ребенка и ее родителей: «Боюсь представить, что вырастет из этой девочки», «Можно было сразу дать ей ружье или пару гранат в портфель положить», «На месте собаки может оказаться и человек, вопрос времени», «Я считаю нужно привлечь к ответственности опекуна или родителей, а ребенка направить на беседу с психологом и поставить на учет в комнату милиции». «Да, такое надо наказывать, для нее должен быть урок, иначе в следующий раз убьет кого-то, и она будет думать, что ей все сойдет с рук».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Что? Ребенок с шокером?». В соцсетях обсуждают школьницу из Прикамья, которая током убила собаку

Очевидцы готовы написать заявление в полицию (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кунгурские спасатели помогли попавшей в беду овчарке
В Перми закончились поиски 11-летнего школьника, пропавшего сутки назад
«Ехали с концерта Макса Коржа в Перми». Автобус с фанатами музыканта вылетел в кювет и перевернулся
Из Перми в Уфу будут летать прямые авиарейсы
В новогодние каникулы в Прикамье ожидаются 40-градусные морозы
«Что? Ребенок с шокером?». В соцсетях обсуждают школьницу из Прикамья, которая током убила собаку
Водитель на иномарке сбил в центре Перми молодого мужчину
В Перми объявлены поиски 44-летнего мужчины, который уехал на машине в неизвестном направлении
В Пермском тубдиспансере обнаружили сговор на покупку медоборудования
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез поддерживает экологические проекты пермских школьников
Глава Ленинского района по поручению мэра отправился в рейд по улицам Перми
"Повалила на землю и вцепилась зубами в ногу". Пермячке, на которую напала собака, выплатят 18 тысяч
Житель Прикамья заразил ВИЧ-инфекцией несовершеннолетнюю девочку
В Пермском крае остановлены поиски 47-летней женщины
В 2019 году в Перми открыли рекордное количество экотроп
В Перми до 2023 года планируют построить здание художественной галереи
"Пермь против жестокости": у Театра оперы и балета пройдет пикет в защиту животных
Пермские полицейские задержали парня за сбыт наркотиков
В Прикамье полицейские помогли женщине с ножевым ранением добраться до больницы
Пермь может перейти на новую модель рынка тепла
В Прикамье аварийность на дорогах снизилась на 13%
В Прикамье мужчина купил иномарку, которая находилась в розыске
В Перми насмерть сбили мужчину
В пермской школе №132 появился «Экоград»
В Перми пройдет торжественное открытие ледового сезона
Трогательное письмо мальчика, болеющего раком: "Дедушка Мороз, подари детям из онкоцентра лекарства"
Пермяка осудили за избиение сожительницы
В центре Перми завершилось строительство детского сада
Стали известны подробности пожара в Перми, где пострадали 4 человека