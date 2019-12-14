«Час билась в конвульсиях». Очевидцы утверждают в соцсетях, что школьница из Прикамья убила собаку электрошокером

- Дура! Она ее шокером ударила! – объясняют взрослой женщине школьники лет 9-10.

Кадры с места ЧП в поселке Всеволодо-Вильва опубликовали в группе ВКонтакте «Подслушано Александровск». Видео было снято 13 декабря возле поселковой школы. Его автор – местная жительница. Вместе с ребятами, идущими из школы, она подошла к лежащей на снегу собаке. Рядом с умирающим животным стояли две девочки лет 10, одна из школьниц несколько минут назад решила попробовать, как разряд электрошокера подействует на собаку.

- Все умирает собака, - с болью в голосе говорит женщина, а потом пытается вразумить младшеклассниц. - Девочки, шокер рассчитан на взрослого человека, у собаки вес меньше! Это же жесткое отношение с животными! Это административный штраф на родителей либо уголовная ответственность!

На втором видео записано, как лежащая на снегу собака бьется в конвульсиях, а изо рта у нее идет пена. Детей к этому моменту рядом, к счастью, не было.

- Это уже 10-15 минут происходит. Собака уже не придет в себя. Она умирает, - объясняет оператор.

На третьем видео снято, как к телу умершей собаки прибежали две местные дворняги. Они обнюхивают подругу и толкают ее носом, мол, вставай, хватит лежать, пойдем с нами.

Вместе с видеороликами автор опубликовал и гневное обращение к родителям девочки, которые положили ей электрошокер в портфель:

- Вы сами воспитываете из своего ребенка тирана! Сегодня собака, а завтра одноклассники, кстати, она уже грозилась и им! Собака, которую знал весь школьный двор, не представляла совершенно никакой опасности окружающим, ее знали все дети как дружелюбную собаку, ее подкармливал ни один человек! Не удивляйтесь если в вашей старости, ваш же ребенок шибанет вас тем же шокером! Заявление в полицию о вашем «подвиге» дать ребенку электрошокер в школу, будет написано, а также за жестокое обращение с животными!

История со школьницей с электрошокером в руках быстро разошлась по соцсетям. Мнения, которые высказывают пользователи о случившемся, абсолютно противоположны.

Немало тех, кто уверен, что девочка все сделала правильно и электрошокер - это единственный способ защитить себя от безнадзорных собак, которые за последние месяцы в Пермском крае не раз нападали на людей: «Рано осуждать девочку. Мы не знаем поведение собаки. А во всем произошедшем следует винить администрацию, отвечающую за отлов собак», «Самое интересное, когда собака кидается на детей, все зоозащитники стоят в стороне и не один не может помочь. Я сам неоднократно был свидетелем таких ситуаций», «Это какой мощности у нее электрошокер? Сама хожу с шокером, приходилось отбиваться от стаи собак, ни одна собака не умерла».

Остальные же пользователи с гневными комментариями обрушились на ребенка и ее родителей: «Боюсь представить, что вырастет из этой девочки», «Можно было сразу дать ей ружье или пару гранат в портфель положить», «На месте собаки может оказаться и человек, вопрос времени», «Я считаю нужно привлечь к ответственности опекуна или родителей, а ребенка направить на беседу с психологом и поставить на учет в комнату милиции». «Да, такое надо наказывать, для нее должен быть урок, иначе в следующий раз убьет кого-то, и она будет думать, что ей все сойдет с рук».

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