СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-13T12:41:20+03:00

С 1 января она уже будет внедряться в Ульяновске и Барнауле

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Пермь может перейти на новую модель рынка тепла, которая предусмотрена последней редакцией закона «О теплоснабжении», разработанной Министерством энергетики РФ. Переход на нее пока добровольный, но находится на контроле рабочей группы «Энергетика» Государственного совета России.

Высший совещательный орган страны составил список городов, которым рекомендовано в первоочередном порядке принять у себя методику для решения проблем с теплоснабжением. К таким городам отнесли в том числе и Пермь.

Новая модель предполагает определение единой теплоснабжающей организации (ЕТО), ответственной за тепловую инфраструктуру в системе теплоснабжения. ЕТО должна заключить с муниципалитетом соглашение о развитии теплового узла. За неисполнение и недопоставку энергоресурса предусмотрены штрафы.

Другим важным компонентом модели является ценообразование по методу «альтернативной котельной». Этот метод устанавливает для всех поставщиков цену на тепло по справедливой математической формуле. Она фиксируется на одном уровне – а если текущий тариф выше, то происходит «заморозка» платежа на несколько лет. Например, для Перми на 2019 год цена гигакалории по методу альткотельной установлена на уровне 1835 рублей с НДС. Учитывая, что порядка 70% потребителей платит 1900 рублей и выше, их ожидает долгосрочная «заморозка» платежа.

Долгосрочное закрепление цены позволяет изменить подход к финансированию развития теплоснабжающей инфраструктуры. Новая модель с 1 января 2020 года уже будет внедряться в Ульяновске и Барнауле. Благодаря этому в отопительные системы каждого города будет инвестировано до 8 млрд рублей. Такой уровень вложений в долгосрочной перспективе позволит городам уйти от перебоев с теплоснабжением, не повысив при этом ценовое давление на потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU