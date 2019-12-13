2019-12-13T10:11:40+03:00
Происшествия

Стали известны подробности пожара в Перми, где пострадали 4 человека

Около 20:00 вечера загорелась квартира в Закамске
Лилия Абибулаева
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Огонь полностью охватил квартиру на четвертом этаже пятиэтажного домаОгонь полностью охватил квартиру на четвертом этаже пятиэтажного домаФото: Василий Вахрин
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В Кировском районе Перми загорелась квартира на улице Хабаровской. Сообщение о пожаре поступило около 20:00 вечера. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в квартире загорелись вещи.

На место незамедлительно выехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю.

Огонь полностью охватил квартиру на четвертом этаже пятиэтажного дома. Пламя вырывалось из окон.

Спасатели начали экстренно эвакуировать жильцов. Проблемы возникли с женщиной с пятого этажа дома, но и ее тоже удалось спасти. Всего эвакуировали пятерых жильцов. К сожалению, без пострадавших не обошлось. Во время пожара пострадали 4 человека, среди которых один ребенок. 2 женщины и 14-летний мальчик отравились угарным газом, мужчина получил ожоги. Всех пострадавших отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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