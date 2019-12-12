В Закамске загорелась квартира в жилом доме

12 Дек. 21:48 2019-12-12T21:50:14+03:00

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Вечером в четверг, 12 декабря, загорелась одна из квартир в микрорайоне Железнодорожный. Как сообщили пользователи соцсетей, пожар случился примерно в 20.00 - загорелась квартира на четвертом этаже дома. Судя по фотографиям, огонь полностью охватил квартиру - пламя вырывалось прямо из окна.

- Нескольких жильцов с пятого этажа эвакуировали спасатели, - сообщили очевидцы. - Погибших и пострадавших нет. Возникли проблемы с эвакуацией одной из жительниц пятого этажа, но в итоге и ее вытащили. А в данный момент уже ликвидировали.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Информации о том, что послужило причиной пожара, пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU