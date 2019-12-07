В Перми шестерых рыбаков унесло на льдине

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-07T19:33:57+03:00

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Шестеро рыбаков ловили рыбу на льду Камы. Примерно в шесть часов вечера льдина откололась, и мужчин унесло вниз по течению. Льдина оказалась метрах в 30-40 от берега.

- Поступило сообщение, что возле правого берега реки Камы в районе деревни Оборино на льдине находятся шестеро рыбаков, самостоятельно эвакуироваться не могут, - сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. - На место выехали экстренные службы, развернута спасательная операция.

- Ситуация находится под контролем. Погибших и пострадавших нет. В спасательной операции принимают участие более 20 человек и семь единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Спасатели эвакуировали всех рыбаков на берег. По данным министерства территориальной безопасности, они чувствуют себя удовлетворительно. Медицинская помощь никому не понадобилась.

- Имейте в виду, толщина безопасного льда – не менее 10 сантиметров, - предупредили в ГУ МЧС. - Необходимо с собой иметь спасательный жилет и веревку длиной 15-20 метров. При происшествии на льдине постоянно подавайте сигнал бедствия: днем вывешивайте хорошо видимые полотнища, а в темное время суток – световыми сигналами и криками.

ИСТОЧНИК KP.RU