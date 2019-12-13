В ДТП в Прикамье пострадала 59-летняя женщина

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-13T09:05:54+03:00

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Она превысила скорость и врезалась в дерево

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В Пермском крае произошла авария, в результате которой пострадала 59-летняя женщина.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что авария произошла в 12:00 12 декабря в Чайковском. Женщина - водитель автомобиля «Саньенг Кайрон», по предварительной информации, превысила скорость, не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.

59-летняя женщина в результате ДТП получила травму шеи и ушиб груди. Ей назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье произошло ДТП. Столкнулись две легковушки. Удар был таким сильным, что отечественный автомобиль разорвало на части. Осколки разлетелись по всех трассе и попали в машины, которые ехали следом.

ИСТОЧНИК KP.RU