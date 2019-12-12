2019-12-12T14:17:17+03:00
Происшествия

«Машину разорвало на части». На трассе в Прикамье произошло ДТП

Авария произошла в районе поселка Култаево
Лилия Абибулаева
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У второй машины немного помят бампер. Фото: Instagram @Chp_59У второй машины немного помят бампер. Фото: Instagram @Chp_59
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В четверг, 12 декабря, на трассе в Пермском крае произошла страшная авария. Столкнулись две легковушки.

По сообщению очевидцев ДТП, машина такси пошла на обгон и выехала на полосу встречного движения, по которой ехала «Лада». Легковушки столкнулись. Удар был таким сильным, что отечественный автомобиль разорвало на части. Осколки разлетелись по всех трассе и попали в машины, которые ехали следом.

Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал.

На месте работали сотрудники ГИБДД и «скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в лобовом столкновении пострадали два человека. Водитель легковушки не справился с управлением

ИСТОЧНИК KP.RU

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