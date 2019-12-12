«Машину разорвало на части». На трассе в Прикамье произошло ДТП
В четверг, 12 декабря, на трассе в Пермском крае произошла страшная авария. Столкнулись две легковушки.
По сообщению очевидцев ДТП, машина такси пошла на обгон и выехала на полосу встречного движения, по которой ехала «Лада». Легковушки столкнулись. Удар был таким сильным, что отечественный автомобиль разорвало на части. Осколки разлетелись по всех трассе и попали в машины, которые ехали следом.
Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал.
На месте работали сотрудники ГИБДД и «скорой помощи».
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в лобовом столкновении пострадали два человека. Водитель легковушки не справился с управлением
ИСТОЧНИК KP.RU