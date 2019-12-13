В Перми закрыли опасный для здоровья детский сад

СЕГОДНЯ 08:07 2019-12-13T08:07:44+03:00

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В Перми Роспотребнадзор проверило детский сад «Фунтик». В результате проверки было обнаружено множество нарушений.

Так, руководство садика нарушило требования санитарного законодательства. Проверка выявила нарушения в условиях хранения пищевых продуктов и организаций питания детей.

Материалы проверки передали в суд. Детский сад закрыт на 50 суток.

Напомним, ранее мы писали о том, что детский сад в Перми закрыли из-за плохого состояния кровли. Капитальный ремонт крыши был запланирован на весну 2020 году. Но дождливое лето изменило планы. Кровля не выдержала, и потолок начал обрушаться.

ИСТОЧНИК KP.RU