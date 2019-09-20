2019-09-20T14:33:32+03:00
Общество

Детский сад в Перми закрыли из-за плохого состояния кровли

Родителям предложили посещать другие детские сады
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми закрыли детский сад №411 в Орджоникидзевском районе. Издание «Business Class» сообщает о том, что работа садика приостановлена из-за плохого состояния кровли.

Капитальный ремонт крыши был запланирован на весну 2020 году. Но дождливое лето изменило планы. Кровля не выдержала, и потолок начал обрушаться.

Родителям детей, которые посещали закрытие группы, предложили места в другом корпусе садика. Также родители могут временно посещать другой садик в этом же микрорайоне. Руководство дошкольного упреждения обсудит возможность посещения других детсадов в индивидуальном порядке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермском доме обрушился потолок. В четверг, 19 сентября, жителей дома на Маяковского разбудил сильный грохот. Выбежав в подъезд, жильцы увидели, что потолок теперь лежит, а лестничной площадке, а сверху видны деревянные перекрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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