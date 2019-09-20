Детский сад в Перми закрыли из-за плохого состояния кровли
В Перми закрыли детский сад №411 в Орджоникидзевском районе. Издание «Business Class» сообщает о том, что работа садика приостановлена из-за плохого состояния кровли.
Капитальный ремонт крыши был запланирован на весну 2020 году. Но дождливое лето изменило планы. Кровля не выдержала, и потолок начал обрушаться.
Родителям детей, которые посещали закрытие группы, предложили места в другом корпусе садика. Также родители могут временно посещать другой садик в этом же микрорайоне. Руководство дошкольного упреждения обсудит возможность посещения других детсадов в индивидуальном порядке.
Напомним, ранее мы писали о том, что в пермском доме обрушился потолок. В четверг, 19 сентября, жителей дома на Маяковского разбудил сильный грохот. Выбежав в подъезд, жильцы увидели, что потолок теперь лежит, а лестничной площадке, а сверху видны деревянные перекрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU