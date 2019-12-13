2019-12-13T06:45:12+03:00
Общество

В Прикамье прикрыли подпольное казино

Его организовали жители Березников и Перми
Лилия Абибулаева
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Органпизаторов признали виновными и приговрили к штрафу и лишению свободыОрганпизаторов признали виновными и приговрили к штрафу и лишению свободыФото: архив "КП"
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Жители Прикамья организовали в Соликамске подпольное казино. Незаконный бизнес они прикрывали фиктивной торговой экономической деятельности по продаже простых векселей.

На самом же деле сотрудники проводили в арендованном офисе азартные игры. Организаторами были 2 человека - мужчина и женщина.

Суд признал жителей Прикамья виновными и приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Его соучастница должна заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили мастера цеха за травму работника на производстве. Подсудимый пренебрег техникой безопасности

ИСТОЧНИК KP.RU

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