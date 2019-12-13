В Прикамье прикрыли подпольное казино
Жители Прикамья организовали в Соликамске подпольное казино. Незаконный бизнес они прикрывали фиктивной торговой экономической деятельности по продаже простых векселей.
На самом же деле сотрудники проводили в арендованном офисе азартные игры. Организаторами были 2 человека - мужчина и женщина.
Суд признал жителей Прикамья виновными и приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Его соучастница должна заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили мастера цеха за травму работника на производстве. Подсудимый пренебрег техникой безопасности
ИСТОЧНИК KP.RU