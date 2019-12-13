2019-12-13T06:30:37+03:00
Общество

В Перми осудили мастера цеха за травму работника на производстве

Подсудимый пренебрег техникой безопасности
Лилия Абибулаева
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Сотрудник предприятия получит тяжелую трпвмуСотрудник предприятия получит тяжелую трпвмуФото: Василий Вахрин
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В Орджоникидзевском районе Перми вынесли приговор мастеру цеха, по вине которого сотрудник предприятия получит тяжелую травму.

В ходе следствия стало известно, что подсудимый пренебрег техникой безопасности во время проведения опасных работ на площадке произвеодственно-заготовительного участка.

- При проведении работ машинист автомобильного стрелового крана и прессовщик, остались без надлежащего контроля, при этом последний получил многочисленные тяжелые травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, - сообщают в пресс-службе прокуратуры края.

Мастера цеха приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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