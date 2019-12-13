В Перми осудили мастера цеха за травму работника на производстве
В Орджоникидзевском районе Перми вынесли приговор мастеру цеха, по вине которого сотрудник предприятия получит тяжелую травму.
В ходе следствия стало известно, что подсудимый пренебрег техникой безопасности во время проведения опасных работ на площадке произвеодственно-заготовительного участка.
- При проведении работ машинист автомобильного стрелового крана и прессовщик, остались без надлежащего контроля, при этом последний получил многочисленные тяжелые травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, - сообщают в пресс-службе прокуратуры края.
Мастера цеха приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU