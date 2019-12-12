Сотрудники УФСБ изъяли документы в пермском «Центре спортивной подготовки»
Издание «Коммерсантъ - Прикамье» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает, что 11 декабря сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели обыски в ГКУ «Центр спортивной подготовки». Они изъяли документы и носители.
- Сотрудники УФСБ якобы действовали в рамках проверки информации о хищениях бюджетных средств в 2017–2019 годах, - сообщает издание.
Напомним, несколько дней назад задержали бывшего министра общественной безопасности Пермского края Андрея Ковтуна. Следователи подозревают генерала-майора в том, что он четыре года получал часть зарплаты за подставное лицо в то время, когда был заместителем начальника окружного центра МЧС. Сейчас он находится под домашним арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU