В Перми день своего основания отмечают особо охраняемые природные территории

СЕГОДНЯ 13:45 2019-12-12T13:45:37+03:00

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В Перми 12 декабря были основаны несколько особо охраняемых природных территорий Перми. Такими считаются: «Городской сад им. Горького», историко-природные комплексы «Сосновый бор» и «Мотовилихинский пруд», охраняемый ландшафт с установленными охранными зонами «Верхнекурьинский», охраняемые ландшафты «Левшинский» и «Утиное болото», ботанический сад им. Генкеля Пермского государственного исследовательского университета.

Сейчас в Перми 21 особо охраняемая территория: 19 ООПТ местного значения и 2 регионального. Также в этом году были созданы ландшафты «Долина реки Гайвы» и «Русская тайга».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми феерично запустили новое световое шоу на телебашне. Жители и гости города могут посмотреть его вплоть до конца января

ИСТОЧНИК KP.RU