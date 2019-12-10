2019-12-10T17:49:34+03:00
Общество

В Перми феерично запустили новое световое шоу на телебашне

Жители и гости города могут посмотреть его вплоть до конца января
Екатерина ГАСПЕР
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Световое шоу на телебашне можно посмотреть до конца января.Световое шоу на телебашне можно посмотреть до конца января.Фото: Василий Вахрин
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Первое световое шоу на пермской телевизионной башне, которая находится на ул. Крупской, 61а, торжественно отрылось сегодня во вторник, 10 декабря. Оно началось в 6 часов вечера и продлится до 12 ночи. Его хорошо видно как из квартир близлежащих домов, так и с земли около самой башни.

Расписание светового шоу - с 6 вечера и до полуночи - будет действовать вплоть по 30 декабря включительно. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января шоу можно будет посмотреть подольше – до 4 утра. С 1 по 8 января время его работы немного сократят - до 2 ночи, а с 9 по 31 января расписание вернется на декабрьское время – с 18 часов и до полуночи.

Высота пермской телебашни – 275 метров. Это третья по высоте телебашня в России. Впервые подсветка появилась на ней в конце 2016 года. Тогда она была статичной. А через два года освещение стало динамичным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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