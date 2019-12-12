2019-12-12T06:54:18+03:00
Общество

В Общероссийский день приема граждан пермяки смогут обратиться с вопросом к представителям прокуратуры

Сотрудники ведомства ответят на вопросы, связанные с нарушением прав и свобод
Лилия Абибулаева
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Обратиться с вопросом можно по адресу Луначарского, 3 с 12 до 20Обратиться с вопросом можно по адресу Луначарского, 3 с 12 до 20Фото: Василий Вахрин
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В Перми 12 декабря пройдет Общероссийский день приема граждан. Пермяки могут получить ответ на интересующий вопрос.

Представители прокуратуры проконсультируют пермяков о нарушении прав и свобод граждан, расскажут о преступлениях и правонарушениях, о состоянии законности в деятельности органов власти, хозяйствующих субъектов и их должностных лиц.

Обратиться с вопросом можно по адресу Луначарского, 3 с 12 до 20.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми усилят работу снегоуборочной техники. В связи со снегопадом на улицы Перми для уборки снега будут направлены 100 единиц снегоуборочной техники и 250 дорожных рабочих. Подрядчики во всех районах города обновляют парк специализированной техники для обработки тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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