В Перми усилят работу снегоуборочной техники
В Перми грядет резкое похолодание. К выходным температура может упасть до - 20 градусов. Также ожидаются обильные снегопады.
В связи со снегопадом на улицы Перми для уборки снега будут направлены 100 единиц снегоуборочной техники и 250 дорожных рабочих. Подрядчики во всех районах города обновляют парк специализированной техники для обработки тротуаров.
Так, в этом году приобретено 22 распределителя противогололедной смеси, до конца года будет закуплено еще 7. Для обработки тротуаров куплено 11 новых прицепных автоматических распределителей. Планируют закупить еще 5.
В администрации города просят пермяков быть внимательнее и не оставлять автомобили там, где может помешать работе снегоуборочной технике.
ИСТОЧНИК KP.RU