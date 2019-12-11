В Перми усилят работу снегоуборочной техники

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-11T13:18:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми грядет резкое похолодание. К выходным температура может упасть до - 20 градусов. Также ожидаются обильные снегопады.

В связи со снегопадом на улицы Перми для уборки снега будут направлены 100 единиц снегоуборочной техники и 250 дорожных рабочих. Подрядчики во всех районах города обновляют парк специализированной техники для обработки тротуаров.

Так, в этом году приобретено 22 распределителя противогололедной смеси, до конца года будет закуплено еще 7. Для обработки тротуаров куплено 11 новых прицепных автоматических распределителей. Планируют закупить еще 5.

В администрации города просят пермяков быть внимательнее и не оставлять автомобили там, где может помешать работе снегоуборочной технике.

ИСТОЧНИК KP.RU