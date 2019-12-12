2019-12-12T06:40:28+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили местного жителя за смертельное ДТП

Нарушитель на служебной машине сбил пешехода
Лилия Абибулаева
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Мужчина отправится в колонию на 1 год и 6 месяцевМужчина отправится в колонию на 1 год и 6 месяцевФото: Василий Вахрин
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В Губахе вынесли приговор местному жителю, который на служебной машине стал виновником ДТП. В декабре 2018 года подсудимый сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Водителя признали виновным и приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему нельзя садиться за руль в течение года.

Кроме того, в пользу представителя погибшего пешехода с организации, где работал нарушитель, взыскали штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Перми легковушка улетела в кювет и врезалась в дерево. Авария произошла днем в среду, 11 декабря. Очевидцы ДТП выложили видео с места ЧП. На кадрах видно, что легковой автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. Машина встала на бок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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