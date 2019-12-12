СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-12T06:41:44+03:00

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В Перми на Восточном обходе произошла авария. Красная легковушка вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

Авария произошла днем в среду, 11 декабря. Очевидцы ДТП выложили видео с места ЧП. На кадрах видно, что легковой автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. Машина встала на бок.

chp_59 На трассе в Перми легковушка улетела в кювет и врезалась в дерево

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и врачи «скорой помощи». О причинах аварии и пострадавших пока не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Восточном обходе Перми открыли движение транспорта по 4 полосам. Как рассказали дорожники, правая сторона движения готова полностью. По левой стороне осталось уложить два слоя покрытия, нанести разметку и установить часть знаков, а также поменять барьерное ограждение. Асфальтобетон будут заливать после наступления тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU