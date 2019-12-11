2019-12-11T18:13:01+03:00
Общество

На Восточном обходе Перми открыли движение транспорта по 4 полосам

Дорожникам осталось уложить часть покрытия и установить знаки
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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По Восточному обходу Перми в сутки проезжает более 20 тысяч машин. И когда на участке между развязкой на Ляды и Чусовским мостом четырехполосная дорога с разделительной полосой нью-джерси сменяется двухполосной, скорость потока сразу замедляется. Из-за непрерывного движения обогнать идущие по трассе тяжелые грузовики весьма проблематично. И вот на Восточном обходе Перми открыли движение транспорта по 4 полосам.

Как рассказали дорожники, правая сторона движения готова полностью. По левой стороне осталось уложить два слоя покрытия, нанести разметку и установить часть знаков, а также поменять барьерное ограждение. Асфальтобетон будут заливать после наступления тепла.

- Мы рассчитываем до конца июня сдать дорогу, - отметил руководитель компании-подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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