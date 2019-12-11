2019-12-11T17:03:31+03:00
Общество

Образовательные учреждения Перми переходят на «умное» энергосбережение

В течение этого года школы и детские сады вели активную работу по автоматизации контроля потребляемых энергоресурсов
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Фото: Виталий КокшаровФото: Виталий Кокшаров
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Во всех муниципальных образовательных учреждениях приборы учета энергоресурсов уже модернизированы.

Цель этой работы – улучшение качества обслуживания зданий с помощью технологии городской информатизации. Данные обо всех объектах собираются в центре мониторинга энергоресурсов, это позволяет оперативно их анализировать и принимать решения. В перспективе это поможет моделировать различные ситуации с целью предотвращения аварий, а также мгновенно фиксировать и быстро устранять их.

Также для образовательных организаций разработана специальная автоматизированная информационно-измерительная система с модулем аналитики данных энергопотребления, в которой производится автоматическая передача данных со счетчиков. В систему внесены данные о фактическом потреблении ресурсов за предыдущий период. Для мониторинга объема потребления энергоресурсов созданы личные кабинеты всех школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Это позволяет руководителям контролировать потребление ресурсов и управлять энергоэффективностью внутри образовательного учреждения.

Отметим, темой энергосбережения в муниципальных школах и детских садах городские власти занимаются с 2014 года. Планово проводится работа по контролю за расходованием потребляемых энергоресурсов, производится замена ламп освещения на энергосберегающие. Благодаря реализации в Пермском крае пилотного проекта «Умный город» стало возможным внедрение новых цифровых технологий в области энергосбережения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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