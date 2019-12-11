Пермские старшеклассники представят свои бизнес-проекты на фестивале «Аукцион идей»
Ученики 8-11 классов из разных школ города представят свои проекты и инновационные разработки на суд предпринимателей и бизнесменов города. Для подготовки проектов в ходе фестиваля, который стартовал 5 декабря, для школьников состоялись форсайт-сессии. В результате планируется наладить бизнес-партнерство детей и предпринимателей.
Финал пройдет в формате pitch-выступления: авторы идеи («лота») в течение 3 минут должны убедить гостей («инвесторов») приобрести проект. В случае заинтересованности «покупатели» демонстрируют своё желание поднятием специальной таблички. Если одна идея окажется востребованной среди нескольких участников аукциона, то «покупатели» поборются за неё в формате мини-дебатов. По итогу состоится подписание трёхсторонних соглашений между командами учеников, представителями бизнес-сообщества и школой «Дуплекс».
Фестиваль-конкурс организован при поддержке департамента образования администрации Перми. Инициатором акции выступила предметно-языковая школа «Дуплекс», получившая грант на реализацию фестиваля, одержав победу в конкурсе «Проект года».
ИСТОЧНИК KP.RU