2019-12-11T15:48:41+03:00
Общество

Сегодня в Перми пройдет лекция о психологическом здоровье ребенка

Психотерапевт расскажет о профилактике стресса у школьников
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 11 декабря в 19.15 в гимназии №2 (ул. Советская, 33) пройдет лекция «Роль семьи в формировании жизнеутверждающего поведения». Спикером выступит психотерапевт Татьяна Юрьевна Огибалова. Также вы сможете посмотреть видео трансляцию в прямом эфире на нашем сайте или в группе Вконтакте.

Стремясь вырастить из своих детей гениев, родители часто настолько перенасыщают жизнь ребенка различными кружками, секциями, дополнительными занятиями, что детская неокрепшая психика просто не в состоянии справиться с такой нагрузкой. Ребенку приходится одновременно посещать школу, несколько секцией, при том, что вечером еще надо делать домашнее задание, которое порой многие заканчивают за полночь. В связи с этим возникает постоянная усталость, апатия, и даже понижение иммунитета. Для того, чтобы сохранить здоровье ребенка, необходимо всегда помнить о том, что нагрузка должна быть умеренной, чтобы у вашего чада ежедневно оставалось несколько часов на отдых.

Так, лучшей профилактикой стресса у детей являются:

- режим дня (сон должен занимать не менее 8-9 часов)

- свежий воздух

- умеренные занятия спортом

- позитивное мышление

Об этом и многом другом на лекции расскажет психотерапевт. Вход для всех свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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