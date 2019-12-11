В Пермском крае вертолет санавиации доставил пятимесячного малыша и его мать в больницу
В субботу, 7 декабря, в Чернушке срочная помощь понадобилась пятимесячному малышу. Времени было мало, поэтому на помощь матери и ее ребенку вылетел вертолет санавиации.
На борту малыш находился под наблюдением врачей-реаниматологов и анастезиологов. Ребенка доставили в краевую детскую больницу всего за 50 минут.
На день раньше спасатели из этого же района в больницу доставили 67-летнюю женщину с болезнью сердца. В целом по итогам 2019 года вертолет санавиации выполнил 175 вылетов, что помогло вовремя оказать помощь 213 прикамцам
Напомним, ранее мы писали о том, что прикамские врачи рассказали, что чаще всего проглатывают маленькие дети. За 2019 год в медучреждения поступили 95 пациентов
ИСТОЧНИК KP.RU