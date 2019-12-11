В Пермском крае вертолет санавиации доставил пятимесячного малыша и его мать в больницу

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-11T14:16:06+03:00

На борту ребенок был под наблюдением врачей

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В субботу, 7 декабря, в Чернушке срочная помощь понадобилась пятимесячному малышу. Времени было мало, поэтому на помощь матери и ее ребенку вылетел вертолет санавиации.

На борту малыш находился под наблюдением врачей-реаниматологов и анастезиологов. Ребенка доставили в краевую детскую больницу всего за 50 минут.

На день раньше спасатели из этого же района в больницу доставили 67-летнюю женщину с болезнью сердца. В целом по итогам 2019 года вертолет санавиации выполнил 175 вылетов, что помогло вовремя оказать помощь 213 прикамцам

Напомним, ранее мы писали о том, что прикамские врачи рассказали, что чаще всего проглатывают маленькие дети. За 2019 год в медучреждения поступили 95 пациентов

ИСТОЧНИК KP.RU