«Гвозди, монетки, булавки». Прикамские врачи рассказали, что чаще всего проглатывают маленькие дети

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-11T13:46:41+03:00

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- Мы собирали это в течение 20 лет, сейчас перестали. Это наш личный музей, - рассказывает врач-эндоскопист «Краевой больниц им. Вагнера Е.А.» Антон Овчинников, – Только в этом году к нам поступило 95 маленьких пациентов. У 52-х детей маленькие предметы застряли в пищеводе, у 43-х в дыхательных путях!

По неосторожности дети проглатывают кнопки, иголки, гвозди, шурупы, элементы киндер-сюрпризов, монетки, цепочки, пуговицы, кости, колпачки от ручек, элементы игрушек, пластиковые и железные шарики, магниты

Чаще всего мелкие детали тащат в рот дети от года до трех лет.

Врачи просят родителей не оставлять ребенка без присмотра, а лучше - организовать безопасное игровое пространство. Если же произошло ЧП и ребенок проглотил какую-нибудь мелку деталь, не нужно пытаться достать ее самостоятельно или вызывать рвоту. Нужно сразу же вызвать «скорую помощь».

-Разговаривайте со своим ребенком: в спокойной обстановке объясняйте, что не нужно ничего брать в рот. Большинство детей, хоть они и маленькие, прекрасно всё понимают. Будьте внимательны к своим детям, любите и берегите их! И не оставляйте без присмотра! - отмечает врач.

ИСТОЧНИК KP.RU