2019-12-11T12:02:01+03:00
Общество

Транспортная прокуратура нашла нарушения в Пермском аэропорту

Аэровокзал привлекли к административной ответственности
Лилия Абибулаева
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Сотрудников не обеспечивали средствами защитыСотрудников не обеспечивали средствами защитыФото: архив "КП"
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Пермская транспортная прокуратура провела проверку в Международном аэропорту «Пермь». В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения.

Так, работникам службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта несвоевременно выдавали средства индивидуальной защиты.

В отношении аэропорта возбуждено дело об административном правонарушении и привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

После представления генеральному директору аэровокзала все нарушения были устранены.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми театру оперы и балета запретили использовать историческое здание. Театру принадлежит здание гостиницы «Королевские номера»

ИСТОЧНИК KP.RU

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