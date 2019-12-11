Транспортная прокуратура нашла нарушения в Пермском аэропорту
Пермская транспортная прокуратура провела проверку в Международном аэропорту «Пермь». В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения.
Так, работникам службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта несвоевременно выдавали средства индивидуальной защиты.
В отношении аэропорта возбуждено дело об административном правонарушении и привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.
После представления генеральному директору аэровокзала все нарушения были устранены.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми театру оперы и балета запретили использовать историческое здание. Театру принадлежит здание гостиницы «Королевские номера»
ИСТОЧНИК KP.RU