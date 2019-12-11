2019-12-11T06:57:29+03:00
Общество

В Перми театру оперы и балета запретили использовать историческое здание

Театру принадлежит здание гостиницы «Королевские номера»
Лилия Абибулаева
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Объект культураного наследия находится в аварийном состоянииОбъект культураного наследия находится в аварийном состоянииФото: Василий Вахрин
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Пермский краевой суд запрети пермскому театру оперы и балета эксплуатировать объект культурного наследия гостиницу «Королевские номера». Издание «Business Class» сообщает о том, что собственника обязали провести противоаварийные мероприятия на объекте.

Здание, где в начале 20 века жил сосланный в Пермь Михаил Романов, находится в аварийном состоянии и представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Сейчас там находятся помещения общежития, которые принадлежат театру.

Ранее собственнику здания не раз выдавались предписания об устранении нарушений, но никаких действий не последовало. Тогда прокуратура Ленинского района обратилась в суд. Судом запрещена эксплуатация помещений в целях, не связанных с проведением ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU

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