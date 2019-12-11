Житель Прикамья несколько месяцев издевался над подругой из ревности

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-11T10:55:16+03:00

Женщина обратилась в полицию только после последнего избиения Фото: Василий Вахрин

В отношении него возбудили уголовное дело

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В Пермском крае задержали и осудили 46-летнего жителя Карагайского района. Мужчина признан виновным в истязании своей сожительницы.

Сотрудники полиции выяснили, что с июня по сентябрь мужчина неоднократно избивал женщину. Мотивом для издевательств была ревность.

После последнего раза женщина решила обратиться в полицию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, изрядно выпив, сожитель схватил женщину за волосы и стал бить по телу и лицу. Когда она упала, мужчина продолжил избивать потерпевшую.

Суд приговорил 46-летнего мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина ударил ножом собственную дочь. Женщину отправили в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU