2019-12-11T07:52:38+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина ударил ножом собственную дочь

Женщину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Ранее он уже был судим за аналогичное преступлениеРанее он уже был судим за аналогичное преступлениеФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего жителя поселка Большой Гондыр. Мужчина напал с ножом на собственную дочь.

Сотрудники полиции выяснили, что родственники вместе выпивали. В какой-то момент между отцом и дочерью произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватился за нож. Отец ударил свою 32-летнюю дочь ножом в грудь.

Женщину удалось спасти. Ее отправили в больницу. Вред, который ей причинил родной отец, квалифицировали, как тяжкий. Мужчину задержали. Известно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми парень на спор ограбил женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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