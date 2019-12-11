В Прикамье мужчина ударил ножом собственную дочь
В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего жителя поселка Большой Гондыр. Мужчина напал с ножом на собственную дочь.
Сотрудники полиции выяснили, что родственники вместе выпивали. В какой-то момент между отцом и дочерью произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватился за нож. Отец ударил свою 32-летнюю дочь ножом в грудь.
Женщину удалось спасти. Ее отправили в больницу. Вред, который ей причинил родной отец, квалифицировали, как тяжкий. Мужчину задержали. Известно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.
Следствие продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми парень на спор ограбил женщину.
ИСТОЧНИК KP.RU