2019-12-10T11:45:29+03:00
Происшествия

В Перми парень на спор ограбил женщину

Молодой человек напал на пермячку со спины
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Сотрудники полиции предполагают, что парень может быть причастен к другим нападениям. Фото: @police_prmСотрудники полиции предполагают, что парень может быть причастен к другим нападениям. Фото: @police_prm
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя поселка Юго-Камский. Парень обвиняется в грабеже.

Сотрудники полиции выяснили, что 19 октября молодой человек приехал в Пермь со своим другом. Парень решил доказать другу, что может ограбить человек и на спор напал на пожилую пермячку. Молодой человек специально для нападения выбрал пенсионерку, чтобы она не смогла оказать сопротивление.

Выхватив у женщины сумку, парень убежал в подъезд соседнего дома. 68-летняя пенсионерка обратилась за помощью к прохожему. Мужчина видел, куда убежал молодой человек.

Полицейские нашли сумку и задержали злоумышленника. Сотрудники полиции предполагают, что парень может быть причастен к другим нападениям.

Если вы пострадали от действий этого человека, обратитесь по телефонам: 218 – 85 – 75 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед
В Прикамье с рейса сняли пьяного водителя
В Перми во время тренировки подросток получил травму ребра
В Перми пройдет лекция о психологическом здоровье ребенка
В Перми открылся еще один лесной визит-центр
На пожаре в Прикамье погибли два человека
В ГИБДД рассказали подробности аварии с автобусом, в которой пострадали 4 человека
Пермский Молодежный Центр обновляет состав
В 2019 году на дорогах Перми в ДТП погиб 21 пешеход
«Торговый дом ПЗСП» объявил о старте акции «Зимнее хранение с бесплатной доставкой»
В Прикамье несколько месяцев издевался над своей сожительнице
«Бросалась на маленьких детей». В Прикамье женщина вызвала спасателей из-за взбесившейся кошки
«Горы мусора, клопы и тараканы». Пермяков из-за антисанитарии выселили из квартиры
Tele2 ставит LTE на каждой вышке
Пермяк получил удар ножом, предложив подруге интим