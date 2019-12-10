В Перми парень на спор ограбил женщину

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-10T11:45:29+03:00

Сотрудники полиции предполагают, что парень может быть причастен к другим нападениям. Фото: @police_prm

Молодой человек напал на пермячку со спины

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Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя поселка Юго-Камский. Парень обвиняется в грабеже.

Сотрудники полиции выяснили, что 19 октября молодой человек приехал в Пермь со своим другом. Парень решил доказать другу, что может ограбить человек и на спор напал на пожилую пермячку. Молодой человек специально для нападения выбрал пенсионерку, чтобы она не смогла оказать сопротивление.

Выхватив у женщины сумку, парень убежал в подъезд соседнего дома. 68-летняя пенсионерка обратилась за помощью к прохожему. Мужчина видел, куда убежал молодой человек.

Полицейские нашли сумку и задержали злоумышленника. Сотрудники полиции предполагают, что парень может быть причастен к другим нападениям.

Если вы пострадали от действий этого человека, обратитесь по телефонам: 218 – 85 – 75 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU